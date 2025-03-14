Экс-сотрудник ЦРУ: Вы не сможете переиграть Россию

Дональд Трамп загнал Европу в ловушку. Он заставил поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Об этом сказал бывший сотрудник центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works, пишет aif.ru.

"Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня", - отметил он.

Риттер уверен в том, что переиграть Россию невозможно, а разговоры о ее якобы трудном положении придуманы.

"Вы не сможете переиграть Россию! <...> Эти русские (глава МИД Сергей Лавров и президент Владимир Путин) более подготовлены, они знают больше: больше о себе, о мире, да обо всем!" - заявил Риттер.

Напомним, 11 марта состоялись переговоры делегаций из Украины и США в Саудовской Аравии. По их результатам Киев заявил о готовности пойти на 30-дневное перемирие при условии, что Москва согласится на такой же шаг.

По итогам встречи сообщалось, что Вашингтон доволен переговорами с Украиной. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место и объяснил ему, что Вашингтон серьезно настроен на мирное соглашение по Украине.