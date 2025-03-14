Глава Екатеринбурга подтвердил новость о компромиссе по Березовой роще в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил информацию о компромиссе, который был достигнут с жителями Академического по Березовой роще. Активистам удалось победить и увеличить площадь сохраненной территории с 16 до 22 га.

"Конфликт вокруг зеленой зоны в Краснолесье можно считать исчерпанным. Найден компромисс, устроивший все стороны. Площадь парковой зоны, которая будет сохранена, увеличится с 16 до 22 гектаров. Общественники получат возможность участвовать в благоустройстве зелёной зоны. Работы там будут проводиться бережно, с минимальным вмешательством в экосреду", – написал в своем Telegram-канале градоначальник.

Он также подтвердил информацию о том, что под строительство жилья отдали другой участок – в районе перекрестка улиц Чкалова и Академика Вонсовского. Будущая школа на 1,5 тыс. учеников разместится в соседнем квартале в границах улиц Анатолия Мехренцева – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Академика Вонсовского.

Вчера председатель совета ТОС "Академический" Денис Каракоз первый объявил о найденном с администрацией города компромиссе. По его словам, хотя под застройку и отдадут 4 га, по факту же девелопер вырубит только 2 га деревьев, так как в его пользовании уже будет участок снесенного института, где деревья и так не растут.

21 марта 2025 года на заседании комиссии по землепользованию статус 22 га Березовой рощи будет изменен на категорию ТОП1, с последующей передачей земельного участка муниципалитету и присвоением статуса особо охраняемой природной территории. Сразу после этого – 24 марта, активисты начнут процедуру отзыва иска в суд. Тогда застройщик, под присмотром членов штаба активистов, сможет убрать опасные деревья и демонтировать забор. Уже поваленные деревья, вероятно, измельчат на месте для укрепления корней оставшихся.

Ранее часть Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Узнав об этом, на участок пришли местные жители, у них произошел конфликт с рабочими. 12 февраля суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу о признании или непризнании участка особо охраняемой зоной.