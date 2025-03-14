Глава Екатеринбурга подтвердил новость о компромиссе по Березовой роще в Академическом

14 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США приостанавливают военную помощь Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга подтвердил новость о компромиссе по Березовой роще в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил информацию о компромиссе, который был достигнут с жителями Академического по Березовой роще. Активистам удалось победить и увеличить площадь сохраненной территории с 16 до 22 га.

"Конфликт вокруг зеленой зоны в Краснолесье можно считать исчерпанным. Найден компромисс, устроивший все стороны. Площадь парковой зоны, которая будет сохранена, увеличится с 16 до 22 гектаров. Общественники получат возможность участвовать в благоустройстве зелёной зоны. Работы там будут проводиться бережно, с минимальным вмешательством в экосреду", – написал в своем Telegram-канале градоначальник.

Он также подтвердил информацию о том, что под строительство жилья отдали другой участок – в районе перекрестка улиц Чкалова и Академика Вонсовского. Будущая школа на 1,5 тыс. учеников разместится в соседнем квартале в границах улиц Анатолия Мехренцева – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Академика Вонсовского.

Вчера председатель совета ТОС "Академический" Денис Каракоз первый объявил о найденном с администрацией города компромиссе. По его словам, хотя под застройку и отдадут 4 га, по факту же девелопер вырубит только 2 га деревьев, так как в его пользовании уже будет участок снесенного института, где деревья и так не растут.

21 марта 2025 года на заседании комиссии по землепользованию статус 22 га Березовой рощи будет изменен на категорию ТОП1, с последующей передачей земельного участка муниципалитету и присвоением статуса особо охраняемой природной территории. Сразу после этого – 24 марта, активисты начнут процедуру отзыва иска в суд. Тогда застройщик, под присмотром членов штаба активистов, сможет убрать опасные деревья и демонтировать забор. Уже поваленные деревья, вероятно, измельчат на месте для укрепления корней оставшихся.

Ранее часть Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Узнав об этом, на участок пришли местные жители, у них произошел конфликт с рабочими. 12 февраля суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу о признании или непризнании участка особо охраняемой зоной.

Теги: Екатеринбург, Березовая роща, Академический, Орлов, компромис


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2025 08:07 Мск Жители договорились с мэром Екатеринбурга о сохранении 22 га деревьев в Березовой роще
Ранее 06.03.2025 16:33 Мск Суд отказал жителям Академического района в независимой экспертизе по Березовой роще
Ранее 19.02.2025 15:18 Мск Орлов: интересы маломобильных граждан не будут ущемлены при застройке Березовой рощи
Ранее 19.02.2025 15:02 Мск Глава Екатеринбурга отрицает какие-либо работы в Березовой роще после последнего решения суда
Ранее 18.02.2025 11:45 Мск В "Атомстройкомплексе" призвали "не демонизировать" ситуацию с Березовой рощей
Ранее 17.02.2025 16:31 Мск Встреча мэра Екатеринбурга с активистами в Березовой роще будет транслироваться онлайн
Ранее 14.02.2025 13:36 Мск "Атомстройкомплекс" прокомментировал приостановку работ в Краснолесье по решению суда
Ранее 13.02.2025 09:31 Мск Бастрыкин запросил доклад о ситуации с вырубками в Березовой роще Екатеринбурга
Ранее 12.02.2025 14:40 Мск Суд запретил вырубку в Березовой роще Екатеринбурга до окончательного решения по делу
Ранее 12.02.2025 09:32 Мск Глава Екатеринбурга намерен встретиться с протестующими из-за вырубки в Березовой роще
Ранее 12.02.2025 09:12 Мск Суд отложил решение судьбы Березовой рощи в Екатеринбурге
Ранее 11.02.2025 20:14 Мск Глава Екатеринбурга упрекнул горожан за конфликт при вырубке деревьев в Березовой роще
Ранее 11.02.2025 19:18 Мск Прокуратура проверит законность вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге
Ранее 11.02.2025 09:21 Мск "Толкаются и распыляют перцовку". В Березовую рощу в Академическом приехали вырубать деревья
Ранее 17.12.2024 18:03 Мск "Мы и так отстояли 16 гектаров". Глава Екатеринбурга рассказал, почему нельзя отказаться от застройки Березовой рощи
Ранее 17.12.2024 07:58 Мск На обращение к Путину защитников Березовой рощи в Екатеринбурге отреагировал глава СКР
Ранее 16.12.2024 08:06 Мск "Живем окошко в окошко". Жители Академического попросили Путина защитить Березовую рощу от застройки
Ранее 07.10.2024 13:10 Мск "Атомстройкомплексу" дадут застроить 40% Березовой рощи в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети