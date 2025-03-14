Над Москвой сбиты несколько беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке бесплиотнкиов на столицу.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своём telegram-канале.

11 марта Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву. Всего в России в тот день сбиты 337 аппаратов. Также стало известно о гибели во время атаки одного человека. СКР квалифицировал случившееся как теракт