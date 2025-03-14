Количество связанных с ИИ судебных дел выросло в 1,5 раза

В России количество дел в судах, в которых фигурируют правонарушения с использованием искусственного интеллекта или его ошибки, выросло почти в полтора раза за последние четыре года.

Мошенники при помощи ИИ подделывают чужой контент, обманывают жертв, используя дипфейки, синтезируют голоса родственников жертвы и берут кредиты в банках. При этом россияне пытаются оспаривать решения властей и кредитных организаций, принятых с помощью ИИ, жалуясь на ошибки чат-ботов и неверно начисленные автоматизированными системами штрафы.

Лидерами по количеству рассмотренных дел, в которых фигурируют правонарушения с использованием ИИ стали Москва и Московская область. Далее идут Санкт-Петербург и Свердловская область, Новосибирск и Краснодар.

В сфере интеллектуальной собственности чаще всего возникают споры о правах на контент, созданный с помощью нейросетей, а также конфликты по поводу патентования решений.

В сфере защиты прав потребителей встречаются споры с банками по поводу решений, принятых автоматизированными системами скоринга, конфликты из-за ошибок чат-ботов и автоматических систем обслуживания, претензии к качеству услуг, оказанных с использованием ИИ.

В административной практике наблюдаются случаи обжалования штрафов с камер с системами распознавания, споры о законности использования систем распознавания лиц, конфликты в связи с автоматической фиксацией нарушений, сообщают "Известия".

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил сделать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта (ИИ) в делах о мошенничестве. По его словам, в России уже есть прецедент, когда ИИ "вторгается в систему финансового обеспечения". Подробности он не пояснил.