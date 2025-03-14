Предпенсионерам предложили воспользоваться налоговыми льготами по ПДС

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении поправки о предоставлении возможности для россиян заключать договоры по программе долгосрочных сбережений через портал "Госуслуг".

В Минфине заявили, что это упростит для граждан вступление в программу долгосрочных сбережений (ПДС), а также повысит ее привлекательность. Также предполагается, что в случае расторжения договора ПДС, по которому софинансирование ранее не осуществлялось, право на поддержку по другим соглашениям останется.

В случае, когда вкладчик сделал взнос по договору долгосрочных сбережений, а затем передумал и решил выйти из программы, тогда он теряет право на получение поддержки, в том числе при заключении таких договоров в будущем. Этот же принцип действует, если у человека несколько ДДС и он решил закрыть хотя бы один из них.

Как заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, сейчас основными сложностями при привлечении средств в ПДС можно назвать отсутствие у граждан лишних денег для инвестирования, низкий уровень финансовой грамотности и отсутствие доверия к подобным программам, сообщают "Известия".

Напомним, в России по итогам 2024 года в программу долгосрочных сбережений (ПДС) привлечено 216 млрд руб. В настоящее время деятельность по ПДС осуществляет 33 пенсионных фонда из 37. За время действия программы заключено 2,9 млн договоров