На восстановление пляжей в Анапе выделили более 30 млн рублей

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому, на восстановление песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет выделено более 30 млн руб.

Речь идет о разработке проекта по их восстановлению, которые пострадали в результате крушения танкеров и разлива мазута. Документ опубликован на сайте администрации региона. Подрядчиком выступает Кубанский государственный университет.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.