Трамп назвал заявления Путина о перемирии и прекращении огня на Украине "многообещающими, но неполными"

Слова президента России Владимира Путина о прекращении огня и 30-дневном перемирии президент США Дональд Трамп назвал "многообещающими, но неполными". Об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на Bloomberg.

"Путин выступил с очень многообещающим заявлением", - отметил Трамп, добавив, что они "были неполными". Он также напомнил, что выступает за быстрое завершение конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия поддерживает прекращение огня, однако с условием, что это решение приведет к долгосрочному миру. Помимо этого, страна также поддерживает идею 30-дневного перемирия, однако для этого необходимо сначала урегулировать ряд вопросов.