Ушаков подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным в этот четверг

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил сегодняшнюю встречу президента России со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

"Начало встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", - передают "Известия" со ссылкой на Ушакова.

Сегодня мы сообщали, что самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку - Стивена Уиткоффа - пересек границу с Россией. Это следует из данных трекингового сервиса Flightradar.

11 марта стало известно, что спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным, однако до сегодняшнего вечера информация так и не была подтверждена.