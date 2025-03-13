13 Марта 2025
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников открыл движение по новому мосту в Горчухе - проехал за рулем КАМАЗА

Быстровозводимая переправа через Унжу была построена в 2016 году по личной договоренности главы Костромской области Сергея Ситникова с руководством Министерства обороны РФ. Переправа длиной 224 метра и шириной 4,5 метра была оборудована военнослужащими бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Именно решения Сергея Ситникова помогли возведению важного для жителей моста, который был обновлен в кратчайшие сроки.

Создание переправы стало большой радостью для жителей Горчухи и других населенных пунктов левобережья реки Унжи. До появления переправы жители зависели от графика работы местного парома или лодочной переправы. Теперь преодоление водной преграды стало общедоступным.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Низкий вам поклон, Сергей Константинович, за новый мост», - благодарили жители Горчухи и близлежащих населённых пунктов губернатора.

Со временем интенсивность движения по мосту значительно выросла, соответственно, вырос процент износа временной конструкции. И губернатор принял решение выделить областные средства, чтобы приобрести и установить новый мост. Работы по монтажу переправы мостостроители выполнили всего за месяц.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Мост - это для нас все, на той стороне и больница, и магазины. Мы очень счастливы и благодарны губернатору и мостовикам», - поделилась эмоциями Валентина Борисова из Горчухи.

«Для нас это дорога жизни. Ездим в район по работе, в больницу. Без моста нам приходилось бы объезжать через Островское. Это на 200 километров дальше, на три часа дольше», - отметил Михаил Саватин.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Постоянно езжу в Макарьев, Кострому. Раньше был кошмар. Если на паром не попадали, значит, ночевали на берегу. Мосту очень рады. Спасибо губернатору, что принял это решение», - рассказал Павел Харымов из посёлка Любимовка.

Сегодня по обновлённой переправе Сергей Ситников проехал первым за рулем автомобиля КАМАЗ. У главы Костромской области есть права на управление почти всеми видами техники.

"Нет только на трамвай, троллейбус и автопоезд" , - пошутил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

На почти провокационный вопрос журналистов - не страшно ли было главе региона было первым проехать по новому мосту - Сергей Ситников заявил, что он доверяет костромским мостостроителям и дорожникам и поблагодарил руководителя Шарьинского МЭП-4 за оперативно проведенную работу.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Наверное, самое проблемное место в области с точки зрения логистики, жизни людей - это было левобережье Унжи. Моста здесь никогда не было, из-за этого возникали огромные проблемы, шла деградация территории. Когда осенью заканчивалась навигация, вставал лед, связь с левобережьем прерывалась. Зимой наплавляли ледовую переправу, в ледоход связь снова прекращалась. Территория была отрезана, напоминала дальний Восток, где есть понятие «северный завоз». А здесь такая ситуация была в конце лета и перед ледоходом. Когда надо завести продукты, медикаменты, перегнать пожарную технику. Больных эвакуировали вертолётом, на лодке между льдинами. Благодаря переправе с 2016 года территория начала развиваться. Люди начали покупать недвижимость, строить дачи. Сегодня принципиально важно для местных жителей, чтобы была устойчивая круглогодичная связь с большой землей», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

В завершении церемония запуска нового моста глава региона сообщил, что дал поручение подготовить наградные документы для дорожников, которые в сложных условиях возводили мост.

Теги: реконструкция моста черезе унжу, сергей ситников, дорожники, мостостроители


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