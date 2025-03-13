Сергей Ситников открыл движение по новому мосту в Горчухе - проехал за рулем КАМАЗА

Быстровозводимая переправа через Унжу была построена в 2016 году по личной договоренности главы Костромской области Сергея Ситникова с руководством Министерства обороны РФ. Переправа длиной 224 метра и шириной 4,5 метра была оборудована военнослужащими бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Именно решения Сергея Ситникова помогли возведению важного для жителей моста, который был обновлен в кратчайшие сроки.

Создание переправы стало большой радостью для жителей Горчухи и других населенных пунктов левобережья реки Унжи. До появления переправы жители зависели от графика работы местного парома или лодочной переправы. Теперь преодоление водной преграды стало общедоступным.

«Низкий вам поклон, Сергей Константинович, за новый мост», - благодарили жители Горчухи и близлежащих населённых пунктов губернатора.

Со временем интенсивность движения по мосту значительно выросла, соответственно, вырос процент износа временной конструкции. И губернатор принял решение выделить областные средства, чтобы приобрести и установить новый мост. Работы по монтажу переправы мостостроители выполнили всего за месяц.

«Мост - это для нас все, на той стороне и больница, и магазины. Мы очень счастливы и благодарны губернатору и мостовикам», - поделилась эмоциями Валентина Борисова из Горчухи.

«Для нас это дорога жизни. Ездим в район по работе, в больницу. Без моста нам приходилось бы объезжать через Островское. Это на 200 километров дальше, на три часа дольше», - отметил Михаил Саватин.

«Постоянно езжу в Макарьев, Кострому. Раньше был кошмар. Если на паром не попадали, значит, ночевали на берегу. Мосту очень рады. Спасибо губернатору, что принял это решение», - рассказал Павел Харымов из посёлка Любимовка.

Сегодня по обновлённой переправе Сергей Ситников проехал первым за рулем автомобиля КАМАЗ. У главы Костромской области есть права на управление почти всеми видами техники.

"Нет только на трамвай, троллейбус и автопоезд" , - пошутил Сергей Ситников.

На почти провокационный вопрос журналистов - не страшно ли было главе региона было первым проехать по новому мосту - Сергей Ситников заявил, что он доверяет костромским мостостроителям и дорожникам и поблагодарил руководителя Шарьинского МЭП-4 за оперативно проведенную работу.

«Наверное, самое проблемное место в области с точки зрения логистики, жизни людей - это было левобережье Унжи. Моста здесь никогда не было, из-за этого возникали огромные проблемы, шла деградация территории. Когда осенью заканчивалась навигация, вставал лед, связь с левобережьем прерывалась. Зимой наплавляли ледовую переправу, в ледоход связь снова прекращалась. Территория была отрезана, напоминала дальний Восток, где есть понятие «северный завоз». А здесь такая ситуация была в конце лета и перед ледоходом. Когда надо завести продукты, медикаменты, перегнать пожарную технику. Больных эвакуировали вертолётом, на лодке между льдинами. Благодаря переправе с 2016 года территория начала развиваться. Люди начали покупать недвижимость, строить дачи. Сегодня принципиально важно для местных жителей, чтобы была устойчивая круглогодичная связь с большой землей», - отметил Сергей Ситников.

В завершении церемония запуска нового моста глава региона сообщил, что дал поручение подготовить наградные документы для дорожников, которые в сложных условиях возводили мост.