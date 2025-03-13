Путин: Россия согласна на 30-дневное перемирие, но нужны гарантии

30-дневное перемирие России и Украины возможно, однако прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, рассуждая об участке украинского вклинения в Курской области. По его словам, в случае физического блокирования территории в ближайшее время, людям останется два выхода: сдаться в плен или погибнуть. Именно поэтому украинской стороне выгодно длительное перемирие, но что будет происходить в эти 30 суток - большой вопрос.

"Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Все, кто там находятся, будут уходить из боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", - пояснил глава государства.

Помимо этого, отметил президент, практически на всех участках боевого соприкосновения наступают российские войска и "там тоже создаются условия для блокирования достаточно крупных подразделений". Есть риски, что во время перемирия на Украине может продолжится принудительная мобилизация, поставка в страну оружия, подготовка мобилизованных. Нет гарантий, что в эти 30 дней "ничего этого не будет".

Как будут решаться "вопросы контроля и верификации" также пока все еще не ясно.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия поддерживает прекращение огня, однако с условием, что это решение приведет к долгосрочному миру.