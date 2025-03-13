МЧС: Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется 5 апреля

В 2025 году пожароопасный сезон в Свердловской области начинается с 5 апреля. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Теряев во время встречи с арендаторами земельных участков и представителями органов исполнительной власти Среднего Урала.

"В состав Горнозаводского управленческого округа входит 104 населенных пункта и 123 территорий садоводства и огородничества, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров. По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2024-2025 годах, на контроле Главного управления остается 179 нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в 68 населенных пунктах", – отметил Виктор Теряев.

На встрече арендаторам напомнили об их обязанностях по обеспечению противопожарной безопасности. Им также дали конкретные рекомендации по устранению возможных нарушений и повышению уровня противопожарной безопасности.