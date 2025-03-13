Лукашенко: В Белоруссии создают пусковые установки для "Орешника", ожидают ракеты от России

В Белоруссии создают пусковые установки для "Орешника". Страна ожидает ракет от России.

"Кроме ракеты, это всё надо изготавливать, и мы это делаем в Белоруссии. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем. От старшего брата ракета нужна будет", - цитирует РИА Новости заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ракетный комплекс "Орешник" разместят в Белоруссии. Об этом договорились российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко. Лукашенко отметил, что на белорусской территории развернули совместную группировку войск, современные оборонные комплексы России и нестратегическое ядерное вооружение. Теперь вооруженные силы Белоруссии и органы безопасности республики могут "самостоятельно справляться с внешними и внутренними угрозами".