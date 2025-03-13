Суд не стал арестовывать водителя автобуса по делу о смертельном ДТП в Каменске-Уральском

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в смертельном ДТП с участием автобуса в Каменске-Уральском. Арестовывать его не стали.

Авария, о которой идет речь, произошла днем 11 марта. Сообщалось, что водитель автобуса потерял управление и наехал на двух пешеходов, идущих по тротуару. В результате один мужчина погиб, а второй с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу Каменска-Уральского.

Свои проверки организовали Госавтоинспекция Свердловской области и региональная прокуратура. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обвиняемым является водитель автобуса Сергей Десятов. Следователь вышел в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом речь идет уже о части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовывать шофера не стал. Мера пресечения Десятову избрана в виде запрета определенных действий. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.