Из Суджи вывезены 140 жителей

И.о. главы Курской области Александр Хинштейн привёл количество вывезенных жителей Суджи.

"По состоянию на 13.00, по данным МЧС, вывезено более 140 человек, часть из них сразу забрали родственники, остальные доставлены в ПВР", - написал Хинштйн в своём Telegram-канале.

Размещённые в ПВР горожане обеспечены спальными местами, едой, им сразу же выдали гуманитарные наборы. Идет процесс восстановления документов для тех, у кого они были утеряны.

Ранее Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", - говорится в сводке министерства.

В Минобороны добавили, что расчеты FPV-дронов поразили бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ, отступающих из Суджи.