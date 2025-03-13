13 Марта 2025
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Фото: пресс-служба РМК

Вместо КРК "Уралец" в Екатеринбурге возведут Дворец единоборств РМК

На месте КРК "Уралец" в Екатеринбурге появится дворец единоборств. Это произойдет уже через несколько лет, а в ближайшее время "Уралец" перейдет к Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, после завершения хоккейного сезона молодежной команды "Авто" здание перейдет в распоряжение нового собственника.

"На два года арена будет сохранена, ее отремонтируют, и здесь будет развиваться другой вид спорта – падел (спортивная игра, похожая на теннис, - прим. ред.). Инфраструктура вокруг останется нетронутой, а с нынешними арендаторами продолжится работа. Весной традиционно возле КРК будет построен скейт-парк RCC Extreme", - заверили в РМК.

Через несколько лет на месте "Уральца" начнется строительство Дворца единоборств РМК. Сейчас идет активная подготовка к возведению новой арены. Проектировщик будущего дворца еще не определен: сразу несколько проектов от разных архитектурных бюро находятся на рассмотрении у компании.

Рендер проекта Дворца единоборств РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

Рендер проекта Дворца единоборств РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

Однако все проекты объединяет стремление к современным формам и футуристичный дизайн, концентрация на лучших доступных технологиях в сфере спорта и создание удобного многофункционального пространства внутри и снаружи. Они предполагают организацию большой арены для единоборств с удобными местами для зрителей, а также тренировочные площадки, раздевалки, фудкорт и другие помещения.

Рендер проекта Дворца единоборств РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

Рендер проекта Дворца единоборств РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

Территория вокруг будущего Дворца единоборств РМК будет включать парк, прогулочные зоны и удобную инфраструктуру. Здесь организуют велодорожки, благоустроят аллею спорта и возведут фонтан.

Точные сроки начала строительства в компании пока не называют.

Теги: КРК Уралец, Дворец единоборств РМК, проекты


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