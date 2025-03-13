Предложения по развитию Петропавловск-Камчатского в рамках программы «Город 20/30» обсуждали на встрече главы города с жителями

В Петропавловске-Камчатском накануне состоялась очередная встреча Главы города Евгения Беляева с жителями краевого центра по обсуждению проекта программы развития «Город 20/30».

На встречу, которая состоялась в школе № 7, пришли жители, проживающие в районе 6 км и других микрорайонов города. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев рассказал о той работе, которую проводит администрация по формированию проекта программы «Город 20/30». Много предложений прозвучало по улучшению микрорайона Мишенный-3.

«Постарался ответить на все прозвучавшие вопросы. Зафиксировал те, которые нужно рассмотреть предметно, чтобы дать обратную связь людям. Вопрос по Мишенному-3 был основным. 24 декабря прошлого года заключен муниципальный контракт на благоустройство этой территории. Ждем начала строительного сезона, чтобы подрядчик мог зайти и завершить те работы, которые, к сожалению, не были завершены в прошлом году предыдущим подрядчиком», — сказал Евгений Беляев.

На встречу с жителями пришли также депутаты Городской Думы Денис Воронов и Игорь Черныш, депутат Законодательного собрания Владимир Агеев. Представители депутатского корпуса участвуют в наполнении проекта программы «Город 20/30», и некоторые предложения вошли в список реализации уже на этот год.

Встречи с гражданами по обсуждению программы развития «Город 20/30» будут продолжены — впереди еще восемь встреч. С графиком их проведения можно ознакомиться на специализированном сайте: город2030.рф.

На этой неделе запланированы сразу три встречи.