Главреда "Вечерних ведомостей" снова отправят под суд сразу же после освобождения

Как только главный редактор "Вечерних ведомостей" Владислав Постников выйдет из спецприемника, куда был помещен на 14 суток по ч.1 ст. 20.3 КоАП, он снова отправится на скамью подсудимых. Об этом говорится в его Telegram-канале.

"Владислава Постникова собрались завтра снова судить, но уже в Нижнетагильском суде, об этом адвокату Постникова сообщили звонком из полиции, что ему собираются вменять – неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, что административный арест Постникова завершится завтра - 14 марта в 17.29. Редакция подозревает, что их главного редактора могут арестовать по новому делу еще до этого момента.

Ранее суд отправил главреда "Вечерних ведомостей" под арест за "Пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Речь идет о посте в Telegram-канале Постникова, опубликованном в 2021 году.