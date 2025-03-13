В Тюмени водителя обвиняют в насилии, примененном к сотруднику ГИБДД

В Тюмени мужчину обвиняют в насилии в отношении сотрудника ГИБДД, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Тюменской области.

По версии следствия, 12 марта днем сотрудник ГИБДД на проезжей части ул. Первомайской в Тюмени остановил автомобиль за тонировку стекол. Сотрудник проверил документы водителя и установил неоплаченный штраф. На предложение проехать в отдел ГИБДД для дальнейшего разбирательства, водитель ответил отказом, более того, он завел автомобиль и поехал. Во избежание травмирования инспектор ГИБДД держался рукой за панель двери автомобиля.

Водитель увеличил скорость и продолжал движение до тех пор, пока полицейский не упал на проезжую часть. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавший сотрудник ГИБДД с травмами доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Нарушитель задержан в порядке ст.91 УПК РФ, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрани в отношении обвиняемого меры пресечения.