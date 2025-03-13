США против размещения миротворцев на Украине

США понимают, что размещение миротворцев на Украине может привести к плохим последствиям. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

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По ее словам, Вашингтон дистанцируется от планов Евросоюза. Западные военнослужащие присутствуют на Украине с 2015 года. Они действуют под видом инструкторов, советников и неких добровольцев.

По словам Захаровой, НАТО "поддерживают и обслуживают технику, поступающую в вооруженные силы Украины (ВСУ) с Запада, оказывают консультативное содействие при проведении и планировании операций бандеровцев, террористических атак" против России и ее граждан.

В 2024 году Эмманюэль Макрон говорил о намерении отправить французских военных "умирать на территорию Украины".

Как отметила Захарова, ситуацию прокомментировал 11 марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Москве.

В России считают, что даже озвучивание таких планов – это провокационный шаг, он направлен на поддержание "вредных иллюзий у верхушки киевского режима".

Шестого декабря новым генеральным секретарем ОБСЕ стал бывший турецкий постпред при ООН Феридун Синирлиоглу.

Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон сообщили. что пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Накануне глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров сказал, что размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт.