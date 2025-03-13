13 Марта 2025
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор оценил модернизацию Тобольского многопрофильного техникума

Губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор компании СИБУР Михаил Карисалов оценили реализацию проекта модернизации Тобольского многопрофильного техникума, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках программы "Тобольск настоящий" на базе техникума создается инновационная образовательная площадка для подготовки специалистов рабочих профессий для промышленных предприятий.

В ходе визита Александр Моор и Михаил Карисалов осмотрели обновленные учебные аудитории, оснащенные современным оборудованием. Они подчеркнули важность развития компетенций преподавательского состава, образовательного процесса и своевременное реагирование СПО на запросы рынка труда.

"Здесь в Тобольске сложилось много смыслов: наш производственный актив - "ЗапСибНефтехим" находится в постоянном развитии. Сейчас идет строительство новой мощности по производству полипропилена. Это сотни современных рабочих мест, для которых нужны высококвалифицированные специалисты", - отметил Михаил Карисалов.

Студенты техникума получили возможность пройти образовательные модули вузов-партнеров – Тюменского индустриального университета и МГТУ им. Баумана, при поддержке СИБУРа на базе техникума системно реализуются профориентационные мероприятия для тобольских школьников.

Создание инновационной образовательной площадки ведется в рамках соглашения, которое правительство региона, администрация Тобольска и СИБУР заключили в мае 2024 года.

В техникуме отремонтировано более 60% образовательных и общественных пространств техникума. На 2025-2026 годы запланирован ремонт еще двух этажей, спортивной инфраструктуры, столовой и фасадов техникума, благоустройство прилегающей территории.

Теги: многопрофильный техникум, Александр Моор, модернизация, Михаил Карисалов


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