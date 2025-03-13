В развитие АПК Томской области в 2024 году инвестировано около 2,7 млрд рублей

Сегодня заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер провел пресс-конференцию для местных журналистов. Он рассказал о достижениям региона в части АПК, лесного хозяйства, социально-экономического развития сельских территорий, охраны окружающей среды и т.д.

Необходимо напомнить, что в блок АПК входят областные департаменты лесного хозяйства; ветеринарии; охотничьего и рыбного хозяйства; по социально-экономическому развитию села; природных ресурсов и окружающей среды; инспекция гостехнадзора Томской области.

Михаил Ратнер сообщил, что по предварительным оценкам в агро-промышленный комплекс Томской области в 2024 году было инвестировано около 2,7 млрд рублей.

Сейчас в стадии реализации находятся проект строительства животноводческого комплекса на 1 999 коров в Асиновском районе, возведение комплекса на 670 коров в Томском районе, строительство помещений под доильный зал в Кривошеинском районе и модернизация цеха по производству яиц на птицефабрике «Томская».

Серьезное внимание региональные власти уделяют развитию сельских территорий - в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году было выделено 359 млн рублей. В результате жилищные условия смогли улучшить 37 семей, было реализовано 17 проектов благоустройства, создан 1 объект социальной инфраструктуры.

Большая работа проделана в минувшем году в регионе по восстановлению лесов. Почти 50 тысяч гектаров леса восстановлены. Эти работы осуществлялись в рамках реализации нацпроекта «Экология» с 2019 года. Специалисты фиксируют снижение почти в два раза (по сравнению с 2016 годом) количества случаев незаконных рубок. С 2025 года проект «Сохранение лесов» входит в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

Также более 50 гектаров земель восстановлено в Томской области по федеральному проекту «Чистая страна» президентского нацпроекта «Экология» – рекультивирован полигон размещения твердых бытовых отходов в с. Новомихайловка площадью 54 га.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в 2024 году реализовано переходящее с 2023 года мероприятие — расчистка озера Беленькое в Томске.

Томская область продолжает поставлять на рынок страны рыбные ресурсы. В 2024 году в регионе выловили более 3,8 тысяч тонн рыбы. Лидерами по добыче среди муниципалитетов стали Александровский (38%), Каргасокский (29%) и Колпашевский (13%) районы. Для восстановления популяции ценных видов рыб в 2024 году в реки Томской области выпущено более 1 млн мальков нельмы, муксуна, пеляди, сибирского осетра, стерляди.

На данный момент, как сообщил Михаил Ратнер, в Томской области зарегистрировано свыше 53 тысяч охотников. К сожалению, не все из них являются законопослушными гражданами. Так, на нарушителей природоохранного законодательства наложено 368,5 тысяч рублей административных штрафов, взыскано 138,05 тысяч рублей. Также был выявлен ущерб в связи с уничтожением диких животных на сумму 1 793,6 тысяч рублей, взыскано 901,97 тысяч рублей. Изъяты 21 единица охотничьего огнестрельного оружия, 4 единицы орудий охоты (петли, капканы, самоловы).

Всего в 2024 году Гостехнадзор Томской области оказал услуг предприятиям и гражданам более 19 тысяч различных услуг, благодаря чему в областной бюджет поступило 14 500 587 рублей.

Заместитель губернатора напомнил, что получение социально значимых государственных услуг в сфере деятельности инспекции доступно через портал госуслуг.