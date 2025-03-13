13 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург отправил участникам СВО 60 тонн гуманитарного груза

Екатеринбург отправил очередную партию гуманитарного груза на территорию проведения спецоперации и в один из госпиталей, где проходят лечение уральские бойцы. На этот раз от Храма Спиридона Тримифунтского выехало сразу три фуры общим весом содержимого в 60 тонн.

Внутри большегрузов продукты питания длительного хранения, средства гигиены, теплые вещи, генераторы, бензопилы, газовые баллоны, несколько автомобилей и мотоциклов, а также лодки от одного из благотворителей. Помимо этого, для местного госпиталя закупили необходимые материалы, средства передвижения для людей с ограниченными возможностями, медикаменты и другие вещи.

Отправка гуманитарного груза на СВО от храма Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Отправка гуманитарного груза на СВО от храма Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Пожелать успехов бойцам и проводить полезный груз приехал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным 2025 год был объявлен Годом Защитника Отечества. В уральской столице уже прошел ряд серьезных мероприятий, среди которых концерты при участии артиста России Сергея Куприка для бойцов в госпитале №354 и госпитале ветеранов войн, а также торжественное открытие года в КТ "Космос", в котором приняли участие более 2 тыс. ветеранов локальных войн и конфликтов, участников СВО и их семей.

Фуры наполнялись полезными для бойцов вещами силами неравнодушных жителей уральской столицы. В формировании груза также приняли участие: дошкольные и образовательные учреждения Ленинского района города, администрация Ленинского района, региональное отделение партии "Единая Россия", региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая гвардия", автономная некоммерческая организация "Сильный Урал", Свердловская детская филармонии и член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Отправка гуманитарного груза на СВО от храма Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Гуманитарный груз распределят среди 10 подразделений, где служат жители Свердловской области. Бойцы также получат письма от екатеринбургских детей с пожеланиями скорее вернуться домой целыми и невредимыми.

"Сегодня как никогда фраза "Народ и армия - едины" актуальна. Поэтому мы с вами, плечом к плечу, идем с нашими ребятами, которые там на передовой. Но мы здесь, в тылу делаем все для того, чтобы у них были успехи, результаты и победы", - сказала глава администрации Ленинского района города Элена Беруашвили.

В этот раз собирать вещи для участников СВО помогал и Уральский государственный экономический университет. По словам его ректора, а по совместительству председателя Общественной палаты города Якова Силина, молодежь - это будущее нашей страны и она должна видеть и осознавать свою причастность в помощи Родине и тем, кто ее защищает.

Яков Силин во время отправки гуманитарного груза на СВО от храма Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"Так на Руси повелось испокон веков - Русь за своих молилась, молится и стоит сообща. Не зря говорят: "Вместе мы победим", - так было, так есть и так будет. И наш экономический университет и другие - там молодежь, за ней будущее, и она должна видеть, что за это и она отвечает. Мы гордимся тем, что у нас есть возможность свою маленькую толику трудов внести в это великое дело, за что огромное спасибо", - сказал Силин.

Благословил на удачную дорогу груз и сопровождающих его волонтеров настоятель храма имени Спиридона Тримифунтского отец Георгий.

Настоятель храма Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге отец Георгий во время отправки гуманитарного груза на СВО(2025)|Фото: Накануне.RU

"Я прошу ребят, братика своего и всю команду, которая едет в сопровождении груза, привезти нашим бойцам помимо этого необходимого груза наше с вами сердечное тепло. Слово "участие" и подразумевает, что мы с вами неравнодушны. И когда они будут находиться в своих холодных, сырых окопах им немножко теплее станет от того, что они почувствуют наши желания быть рядом с ними. И когда будут атаки, нападения, пусть их ограждает ангел божий нашими с вами молитвами. Я благословляю, всем сердцем желаю, чтобы они вернулись невредимыми к нашей общей радости и будущей несомненной победе", - сказал отец Георгий.

Отправка гуманитарного груза на СВО от храма Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, СВО, гуманитарный груз


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