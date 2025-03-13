В Москве произошёл пожар на ТЭЦ

В Москве спасатели потушили пожар, случившийся на ТЭЦ.

На Третьей Хорошёвской улице произошло возгорание на кровле административного здания. Оно ранее закрыто на ремонт. Происшествие на работу ТЭЦ не влияет. Огонь потушен в 12.53 (мск), сообщает управление МЧС по Москве.

В столичном департаменте транспорта добавили, что из-за пожара временно было закрыто движение от Проектируемого проезда №1316 до Новохорошевского проезда. Объезд организован через улицу Народного Ополчения.