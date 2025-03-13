Россиянина, который избивал троих несовершеннолетних пасынков, арестовали

Мужчину, который избивал троих приемных детей, арестовали в Красноярском крае. Об этом изданию Лента.ru сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

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По данным следствия, 31-летний мужчина регулярно избивал в Енисейске мальчиков в возрасте семи, девяти и десяти лет. Для этого он использовал металлический ключ, ремень, портфель и рукоятку ножа. Как рассказала Арбузова, он причинял им психические страдания и физическую боль за любое непослушание. В феврале 2025 года мужчина убрал из детской комнаты всю мебель и запер в ней детей на несколько часов.

Об этом мальчики рассказали учителю. Детей перевезли в центр семьи. Им оказывают психологическую помощь. В семье есть еще две девочки, они остались с матерью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание двух и более несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в материальной и иной зависимости" Уголовного кодекса РФ.