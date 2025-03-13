13 Марта 2025
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Военнослужащие отмечают, что Игорь Бабушкин с первых дней СВО помогает бойцам

Военнослужащие комментируют назначение губернатора Астраханской области на пост председателя комиссии Государственного Совета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующий указ на днях подписал Президент России Владимир Путин.

«Это в очередной раз подчёркивает доверие Верховного Главнокомандующего к нашему губернатору и неравнодушие к участникам СВО. Игорь Бабушкин и его команда с первых дней спецоперации помогает астраханским бойцам. Благодаря этой поддержке 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты Каспийской флотилии успешно выполняет все поставленные задачи. Вместе мы сила, вместе мы победим!», – подчеркнул заместитель командующего Каспийской флотилией по вооружению с позывным «МОЛОТ».

Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров считает, что благодаря созданию комиссии многие проблемы, связанные со спецоперацией, получат оперативное решение:«На мой взгляд, очень точный выбор Президента РФ. Игорь Бабушкин глубоко погружён в проблемы бойцов СВО. Это офицер с уникальным военным и управленческим опытом, кавалер ордена Мужества. Он изнутри чувствует трудности, с которыми могут столкнуться наши военнослужащие и их родственники. Я уверен, что благодаря его непосредственному участию многие проблемы, связанные со спецоперацией, будут решаться ещё эффективнее. Я от души желаю ему удачи».

Нашивка с буквой Z и триколором на одном из стендов форума "Патриоты Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что губернатором Астраханской области инициирована региональная кадровая программа «Победоносец» как аналог президентского проекта «Время Героев». Программа рассчитана на ветеранов и действующих бойцов СВО.

Теги: игорь бабушкин, указ президента, комиссия госсовета, бойцы сво


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