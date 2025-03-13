Военнослужащие отмечают, что Игорь Бабушкин с первых дней СВО помогает бойцам

Военнослужащие комментируют назначение губернатора Астраханской области на пост председателя комиссии Государственного Совета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующий указ на днях подписал Президент России Владимир Путин.

«Это в очередной раз подчёркивает доверие Верховного Главнокомандующего к нашему губернатору и неравнодушие к участникам СВО. Игорь Бабушкин и его команда с первых дней спецоперации помогает астраханским бойцам. Благодаря этой поддержке 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты Каспийской флотилии успешно выполняет все поставленные задачи. Вместе мы сила, вместе мы победим!», – подчеркнул заместитель командующего Каспийской флотилией по вооружению с позывным «МОЛОТ».

Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров считает, что благодаря созданию комиссии многие проблемы, связанные со спецоперацией, получат оперативное решение:«На мой взгляд, очень точный выбор Президента РФ. Игорь Бабушкин глубоко погружён в проблемы бойцов СВО. Это офицер с уникальным военным и управленческим опытом, кавалер ордена Мужества. Он изнутри чувствует трудности, с которыми могут столкнуться наши военнослужащие и их родственники. Я уверен, что благодаря его непосредственному участию многие проблемы, связанные со спецоперацией, будут решаться ещё эффективнее. Я от души желаю ему удачи».

Напомним, что губернатором Астраханской области инициирована региональная кадровая программа «Победоносец» как аналог президентского проекта «Время Героев». Программа рассчитана на ветеранов и действующих бойцов СВО.