В Екатеринбурге задержали похитителя 22 смартфонов из салона связи

В Екатеринбурге силовики задержали подозреваемого в хищении десятков смартфонов из салона сотовой связи.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 26 февраля в полицию обратился директор салона связи на проспекте Космонавтов. Он рассказал, что двумя днями ранее неизвестный, взломав входную группу и защитные решетки, проник в павильон и похитил оттуда 22 смартфона различных марок. Ущерб составил 262 тысячи рублей.

Полицейские опросили представителей торговой точки, изъяли следы обуви и пальцев рук предполагаемого похитителя и начали его поиски. В итоге они вышли на 31-летнего ранее судимого за кражи и угон уральца и доставили его в отдел. Тот не стал отпираться и пояснил оперативникам, что уже сбыл похищенные смартфоны скупщикам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере". Похитителю грозит до шести лет колонии. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным эпизодам.