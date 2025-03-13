Состоялся рабочий визит тюменских депутатов в «Газпром межрегионгаз Север»

Специалисты «Газпром межрегионгаз Север» подробно ознакомили депутатов Тюменской городской Думы с организацией работы на предприятии. Большая делегация городских депутатов во главе со спикером Светланой Ивановой побывала с рабочим визитом в организации.

Сотрудники рассказали о программе газификации города, возможностях подключения к газовым сетям физических и юридических лиц.

Обслуживание клиентов проходит на разных этажах, при этом работа газовиков выстроена по принципу «одного окна», что удобно для потребителей, так как за каждым из них закрепляются профессиональные кураторы, которые могут проконсультировать по любому текущему вопросу.

Ознакомиться со всеми нюансами работы предложил депутатам генеральный директор компании Виктор Назаров в ходе рабочей встречи с депутатом Есенгалием Ибраевым.

«Мы поставляем газ и юридическим, и физическим лицам. Выстраивание процессов для улучшения обслуживания населения мы продемонстрировали сегодня органам власти. Это необходимо для того, чтобы не просто показать, как организована работа, но и наладить положительный симбиоз, когда депутаты могут что-то подсказать и обсудить проблемы, которые есть у жителей, решить их на своем уровне», — отметил Виктор Назаров.

Депутаты в ходе посещения предприятия, в частности, смогли ознакомиться с особенностями работы колл-центра, в который обращаются жители со всей Тюменской области для получения справочной информации. Операторы ежедневно принимают около 350 звонков-обращений.

Клиенты могут выяснить интересующую информацию и лично - в организации есть комната переговоров, в которой оперативно отрабатывают вопросы физических лиц. Для оперативного решения задач каждую пятницу проводятся рабочие совещания.

В компании действует современная система электронного документооборота, что позволяет не только оперативно отправлять служебные документы, но и анализировать - на каком этапе находится тот или иной документ. Постоянно функционирует абонентская служба, операторы которой решают вопросы действующих потребителей.

На предприятии имеется современная метрологическая служба, которая может предоставить клиентам услуги сдачи приборов учета на поверку.

Также городским депутатам рассказали о программе СТМ-100, благодаря которой до 2030 года юридических лиц обеспечат автоматическими счетчиками передачи показаний.

«Уровень газификации в Тюмени очень высокий. Хочется отметить, что в границы города попадает определенное количество СНТ. Мы подробно ознакомились с программой газификации города, а значит, сможем давать более точный ответ жителям, которые к нам обращаются по вопросам подведения газовых сетей к домовладениям», — прокомментировал Есенгалий Ибраев.

Важно отметить, что отдел комплексных услуг газоснабжения физических лиц продолжает прием заявок для газификации жилых домов в городской черте.





Как пояснили на предприятии, для этого заявителю необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, документы на объект капитального строительства и земельный участок, на котором он расположен. И уже через 15 дней заявителя пригласят для заключения договора.

Еще один объект посетили депутаты в ходе визита. На территории организации располагается также выставочный зал, где получатели услуг могут ознакомиться с газовым оборудованием, приобрести комплектующие для приборов, газовые водонагреватели, навесные и напольные котлы.

Сотрудники предприятия также участвуют в работе волонтерского центра, где любой специалист может принять участие в плетении маскировочных сетей и изготовлении окопных свечей.

Городским народным избранникам сообщили, что сейчас в зоне СВО находится 26 работников компании.

В завершении визита народные избранники приняли участие в работе учебно-производственной площадки «Фабрика процессов».

«Такие поездки для депутатов Тюменской городской Думы стали регулярными. Мы посещаем тюменские предприятия, знакомимся с их деятельностью и спецификой работы, чтобы предметно отвечать на вопросы жителей. Особое внимание обратили на программу догазификации, которая действует уже 3 года. В самом начале было подано 2000 заявок. Сегодня их число достигло 3700 и продолжает расти», — подытожила результаты визита Председатель городской Думы Светлана Иванова.