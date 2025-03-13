Алексей Дюмин считает, что боевое прошлое Игоря Бабушкина будет способствовать деятельности на посту главы комиссии Госсовета

Как известно, Указ о создании комиссии Госсовета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей на днях подписал Президент России Владимир Путин.

Комиссия создана, в частности, для координации работы федеральных и региональных органов власти. Её возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По мнению секретаря Госсовета Алексея Дюмина, это назначение будет способствовать решению задач нового органа.

«Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии», – отметил Алексей Дюмин.