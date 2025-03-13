Самолет спецпосланника президента США пересек границу с Россией

Самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку - Стивена Уиткоффа - пересек границу с Россией. Это следует из данных трекингового сервиса Flightradar, пишет ТАСС.

Ранее мы сообщали, что самолет Gulfstream G650ER вылетел из Катара на фоне сообщений о визите чиновника в Россию. Борт направляется на север через Турцию.

12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф на этой неделе отправится в Москву, где обсудит урегулирование конфликта на Украине.

"Спецпосланник президента Стивен Уиткофф на этой неделе вновь отправится в Москву, чтобы призвать россиян стать участниками этих переговоров, и мы надеемся, что они согласятся", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.