13 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

ИИ делает молодежь умственно зависимой, заявил ученый

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в образовании приводит к деградации образования и падению умственного уровня людей, считает завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета Алексей Лопатин
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В своей статье он пишет, что студенты ленятся и возлагают надежды на ИИ. Они экономят себе время, но по факту ничему не учатся. Это порождает ложное ощущение простоты образования и может вселить уверенность, что именно такое обучение является нормальным, а получаемое таким образом образование - реальным. На самом деле это не так. Студенты становятся умственно зависимыми от ИИ и его интерпретации.

"Очень быстро мы можем получить молодежь с совершенно искаженной картиной мира. Причем это может стать системной проблемой, т. к. затронет абсолютное большинство дисциплин образовательных программ", - пишет ученый.

В науке же активное проникновение ИИ приведет к появлению массовых лжеисследований и лжеученых, уверен он.

Специалист в области ИИ, член СПЧ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов говорит, что ИИ формирует у людей такое качество, как невзыскательность - готовность принять то, что дает ИИ, даже если это низкого качества, как бывает чаще всего. И ведет к деградации кадров, которым легче всего просто положиться на ИИ. Тем более если их к этому подталкивают.

Теги: образование, ИИ


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