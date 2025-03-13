13 Марта 2025
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Фото: t.me/Hinshtein / telegram-канал Александра Хинштейна

Из Суджи вывезли 120 мирных жителей

Из Суджи со вчерашнего дня вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Работа продолжается безостановочно. Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что некоторых людей забирают родственники, тех, кому это необходимо, размещают в пунктах временного размещения. Подчеркивается, что люди обеспечены всем необходимым, им восстанавливают документы.

Ранее в МЧС сообщили, что в Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести.

К настоящему моменту ВС РФ освободили 86% территории, которую в августе 2024 года заняли украинские военные, в том числе освобождена и Суджа.

Теги: суджа, мирные жители, хинштейн


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