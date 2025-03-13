В Кунгуре во время пожара пострадали трое детей и взрослый

В Кунгуре четверо человек пострадали в пожаре, который произошел в одной из квартир по ул. Детская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Пострадавшие - мужчина 1976 года рождения, 11-месячный младенец и две 16-летние девушки, одна из которых госпитализирована.

СКР проводит проверку. Следователями проводится осмотр места происшествия, с целью установления причины пожара и травмирования людей назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным Properm.ru, одна из пострадавших девочек получила травмы, выпрыгнув из окна. Вторая - надышалась продуктами горения.

По информации МЧС, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Детская в городе Кунгур поступило 13 марта, в 07.50. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 22 человек личного состава и шесть единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило горение в квартире на третьем этаже по всей площади.

Локализация пожара в 0810. Ликвидация открытого горения в 08.11. Площадь пожара составила 48 метров квадратных.

МЧС Пермского края сообщает, что 80 человек самостоятельно вышли из горящего здания, службы спасения эвакуировали 10 человек, в том числе пятерых детей.