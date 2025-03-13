Самолет Уиткоффа вылетел из Катара в направлении России

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, вылетел из Катара на фоне сообщений о визите чиновника в Россию. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Борт направляется на север через воздушное пространство Турции.

Ранее журналист Axios сообщал, что Уиткофф может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 13 марта. В Кремле заявили, что своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.

Белый дом накануне сообщил, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Напомним, 11 марта по итогам переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном введении режима прекращения огня на 30 дней, который может быть продлен по взаимному согласию сторон. Вашингтон при этом заявил, что отменяет паузу в обмене разведданными с Киевом и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Президент США надеется получить согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение огня.