13 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение убийцу 1,5-месячного внука

В Свердловском областном суде оглашен приговор по делу об убийстве 1,5-месячного младенца в Екатеринбурге. Убийцу отправили на принудительное лечение.

Напомним, на скамье подсудимых оказался Дмитрий Кучин. В октябре прошлого года, вернувшись домой, мужчина услышал громкий плач своего маленького внука. По версии следствия, Кучин разозлился, схватил младенца и нанес ему несколько ударов. В результате несчастный ребенок погиб.

Вскоре силовики задержали предаолагаемого убийцу. Когда его остановили полицейские, он вел себя странно и пытался разговаривать с воробьями.

Дело поступило в суд с ходатайством о применении к Кучину принудительных мер медицинского характера. Оно рассматривалось в закрытом режиме, а сегодня был вынесен приговор.

Дмитрий Кучин в суде(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Он нуждается в принудительном лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Туда он и отправится по решению суда.

Дмитрий Кучин в суде(2025)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Свердловском областном суде уточнили, что постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами в течение 15 суток.

Теги: суд, младенец, убийство, приговор, Екатеринбург


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