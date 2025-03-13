В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение убийцу 1,5-месячного внука

В Свердловском областном суде оглашен приговор по делу об убийстве 1,5-месячного младенца в Екатеринбурге. Убийцу отправили на принудительное лечение.

Напомним, на скамье подсудимых оказался Дмитрий Кучин. В октябре прошлого года, вернувшись домой, мужчина услышал громкий плач своего маленького внука. По версии следствия, Кучин разозлился, схватил младенца и нанес ему несколько ударов. В результате несчастный ребенок погиб.

Вскоре силовики задержали предаолагаемого убийцу. Когда его остановили полицейские, он вел себя странно и пытался разговаривать с воробьями.

Дело поступило в суд с ходатайством о применении к Кучину принудительных мер медицинского характера. Оно рассматривалось в закрытом режиме, а сегодня был вынесен приговор.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Он нуждается в принудительном лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Туда он и отправится по решению суда.

В Свердловском областном суде уточнили, что постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами в течение 15 суток.