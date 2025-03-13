Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Накануне Путин посетил один из командных пунктов в Курской области, где заслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север". Они доложили о ходе операции.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, войска России освободили более 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. За последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта и 259 кв. км территории региона. Отмечается, что группировка вклинения Вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение. При этом на отдельных направления российские военные перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.