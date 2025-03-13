Уволен подследственный замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Находящегося под следствием замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына уволили с должности. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

"Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взятку передавал бывший депутат Заксобрания Павел Мякишев. Сейчас Кислицын под домашним арестом", - напоминает канал.

Между тем, на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Кислицын все еще указан в разделе "Руководство".

О задержании Андрея Кислицына стало известно в мае прошлого года. Затем его заключили под стражу, но позже вместе с Мякишевым выпустили из СИЗО. Бывший депутат также находится под домашним арестом.

Недавно стало известно, что дело Кислицына объединили с делом его бывшего начальника – экс-главы свердловского МинЖКХ Николая Смирнова. Последнему вменяют статью "Получение взятки в особо крупном размере". Накануне арест бывшего министра был продлен до 17 мая.