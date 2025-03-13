Полностью обновленные обелиск героям, павшим во время Великой Отечественной войны, откроют в Астрахани к Дню Победы

Обелиск героям, павшим во время Великой Отечественной войны, был возведен в Астрахани на Старом кладбище к 40-летию Победы. По предварительным данным, здесь захоронено более 2 тысяч бойцов. На данный момент мемориальный комплекс поэтапно ремонтируют в рамках соглашения правительства Астраханской области и компании «ЛУКОЙЛ».

Как рассказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Александр Ходаев, в октябре 2024 года завершился первый этап реконструкции. Он включал в себя полное обновление стелы, навесного оборудования, установку «Вечного огня», а также монтаж линии электропередач.

Деревянные автоматы и Орден Отечественной войны на стеле не подлежали реставрации и были переданы в краеведческий музей. Для изготовления новых элементов использовались современные технологии — лазерная резка и порошковая покраска.

Сейчас проходит второй этап реконструкции, который предполагает укладку плиточного покрытия площадью около 1000 квадратных метров, монтаж подсветки стелы и тропы к ней, реставрацию щитов с именами героев, а также благоустройство прилегающей территории.

Мемориал является одним из самых значимых памятных мест Астраханской области. После обновления в апреле состоится его торжественное открытие.