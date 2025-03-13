Закон о создании туристических троп разработали в России

Законопроект о создании национальной системы туристических троп разработали в России. Его скоро внесут на рассмотрение в Госдуму, пишет РБК..

Но сначала нужно внести поправки, которые касаются ограничения прав собственников земельных участков в случаях, когда по землям будет проходить маршрут туристических троп. Об этом говорилось на прошедшем в конце февраля совещании у вице-премьера с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Этот вопрос Минэкономразвития, Минсельхоз, Минприроды, Росреестр, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ должны изучить до 1 декабря 2025 года. Также ведомства должны прописать управление тропами на особо охраняемых природных территориях и на охотничьих угодьях, чтобы обеспечить безопасность туристов в период охоты.

Владимир Путин поручил создать национальную систему туристических троп еще в 2023 году. Об этом сообщал сайт Кремля

"Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на создание национальной системы туристических троп и предусматривающих в том числе условия обустройства и использования таких троп и объектов сопутствующего сервиса", - говорится в документе.

Поручение должно было быть исполнено 30 декабря 2023 года.

Система туристических троп создается для того, чтобы россияне чаще проводили время на отдыхе на природе, чтобы при этом были комфортные условия. Об этом рассказала заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова. Туристы будут гулять по тропам бесплатно.