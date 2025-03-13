На Урале школа заплатит ученику 150 тысяч за прищемленный палец

На Среднем Урале школа заплатит компенсацию ученику, получившему травму в стенах учебного заведения.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 15 ноября 2024 года в школе №46 Верхотурского района. Ученик 1 класса во время игры зачем-то лег на пол возле входа в туалет. В это время туда зашел другой ребенок, и, открывая двери, защемил палец первоклассника между дверью и косяком.

Мать пострадавшего срочно вызвали в школу, а его самого отвезли в Центральную районную больницу Верхотурского района. Медики выявили у первоклассника травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца левой кисти. После этого прокуратура начала проверку, по итогам которой была установлена вина классного руководителя. Приказом директора школы педагога привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура направила иск в суд о компенсации морального вреда для пострадавшего ученика. Верхотурский районный суд взыскал со школы в пользу ребенка 150 тысяч рублей.

Напомним, недавно на Урале присудили компенсацию ребенку, на которого в магазине стройматериалов рухнул унитаз.