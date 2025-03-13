В Раде попытаются законом запретить школьникам говорить по-русски

Группа депутатов Рады внесла очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, даже между собой на переменах. Предыдущий законопроект на эту тему провалился, и вот теперь новая попытка.

Запрет русского языка пытаются протащить завуалированно. Школы хотят обязать создавать "украиномовную образовательную среду", то есть в ней должно быть общение только на мове "как во время образовательного процесса, так и во время других форм взаимодействия соискателей образования между собой и с другими участниками образовательного процесса в помещениях и на территории субъекта образовательной деятельности".

Депутат Рады Виктория Гриб раскритиковала законопроект за невыполнимость. Она не понимает как сделать то, что там написано.

"Как их будут наказывать: вызывать родителей, накладывать штрафы? Я считаю, что это неактуальная инициатива, и она сойдет на нет", – сказала Гриб.

По данным исследования украинского Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском. Русский язык продолжает оставаться родным для подавляющего большинства жителей бывшей УССР.