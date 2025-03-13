В Судже нашли около ста человек из списков пропавших без вести

В Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов, пишет РИА Новости.

По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, российские военнослужащие и волонтеры эвакуировали с территории Суджи 68 человек. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась. 52 человека размещены в ПВР, 16 человек забрали родственники.

В январе Хинштейн сообщал, что будет составлен новый список пропавших без вести в приграничных районах. К этой работе подключили волонтеров.

В октябре сообщалось, что местонахождение 517 жителей Курской области остается неизвестным. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

К настоящему моменту ВС РФ освободили 86% территории, которую в августе 2024 года заняли украинские военные, в том числе освобождена и Суджа.