Договорился с мэром: Главный противник застройки Березовой рощи заявил о сохранении 22 гектаров деревьев

Активисты Березовой рощи все же добились своего: вместо 16 га зеленой зоны им удастся сохранить 22 из 26 га. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель совета ТОС "Академический" Денис Каракоз. По его словам, 12 марта он лично встретился с главой Екатеринбурга, замглавы Рустамом Галямовым и депутатом Тимофеем Жуковым, было решено все же присвоить роще статус особо охраняемой природной территории.

"Мы обсудили компромиссное решение, предложенное мной штабу, которое получило поддержку большинства из 37 соистцов, не побоявшихся обратиться к нотариусу и написать доверенность для иска в суд. Прошу прощения за то, что держали это в секрете. 21 марта 2025 года на заседании комиссии по землепользованию статус 22 га Березовой рощи будет изменен на категорию ТОП1, с последующей передачей земельного участка муниципалитету и присвоением статуса особо охраняемой природной территории. В результате мы потеряем часть рощи площадью 4 гектара от улицы Чкалова вдоль улицы Вонсовского до места сноса здания института", - заявил Каракоз.

Он отметил, что фактически застройщик вырубит всего 2 га деревьев, так как в его пользовании уже будет участок снесенного института, где деревья и так не растут. Школу, которую хотели построить в роще, перенесут на участок через дорогу по улице Мехренцева, а школа на бульваре Семихатова получит финансирование в приоритетном порядке в 2026 году. Новый проект также предусматривает строительство детского сада у Краснолесья, 16/1, дополнительного корпуса детского сада внутри ЖК Art и города-парка между существующим детским садом и Чкалова, 240.

Принадлежащий застройщику участок вдоль улицы Краснолесья обменяют на небольшой участок замели, принадлежащий МУГИСО в Березовой роще на углу Чкалова и Вонсовского. Такое решение позволит застроить участок вплотную до улицы Чкалова.

Сразу после принятого решения - 24 марта - активисты начнут процедуру отзыва иска в суд. Тогда застройщик, под присмотром членов штаба активистов, сможет убрать опасные деревья и демонтировать забор. Уже поваленные деревья, вероятно, измельчат на месте для укрепление корней оставшихся.

Затем жители Академического района будут участвовать в принятии решения по благоустройству и укреплению тропинок с учетом народной концепции, разработанной активистами. Для легализации уборки Березовой рощи, летнего кинотеатра и других активностей будет подписано соглашение с администрацией города.

"Березовая роща переживет нас всех, и мы обязательно подумаем о том, как увековечить имена всех, кто помогал и продолжает помогать в реализации нашей народной концепции развития первого народного парка - Березовая роща!" - заявил Каракоз.

Накануне.RU обратилось за разъяснением в мэрию Екатеринбурга.