Минпромторг заявил, что каждый третий смартфон в стране поддельный

Министерство промышленности и торговли России предлагает обязать производителей и дистрибуторов маркировать "Честным знаком" всю продаваемую в стране радиоэлектронную продукцию, в том числе ввезенную по параллельному импорту.

Это может произойти с 1 декабря 2025 года. Производители и дистрибуторы электроники будут обязаны с 1 сентября регистрировать все продаваемые товары в госинформсистеме. Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 коп.

В настоящее время производители и дистрибуторы маркируют только отдельные категории продукции в рамках эксперимента. С 1 декабря 2023 года компании могли маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другую светотехнику на добровольной основе. С 10 июня прошлого года по 30 апреля 2025 года – ноутбуки и телефоны. С окончанием эксперимента требование по маркировке станет обязательным для перечисленной электроники.

Минпромторг также указал, что каждый третий смартфон в стране поддельный. Все продаваемые гаджеты планируется маркировать, сообщают "Ведомости".