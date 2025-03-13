Автодилеры попросили власти о льготных кредитах

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) попросила кабмин РФ поддержать отрасль авторитейла в условиях резкого снижения продаж транспортных средств.

Соответствующие письма глава РоАД Алексей Подщеколдин направил премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю Администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову.

Отмечается, что продажи новых легковых машин в январе и феврале снижаются. Однако в текущей ситуации подобные меры поддержки могут оказаться преждевременными, сообщают "Ведомости".

Ранее спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что не пересел бы с машины китайского производства на европейскую.