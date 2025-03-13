13 Марта 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банкам не разрешат завышать ставки по ипотеке до 100%

Центробанк России пришел к соглашению с банками о том, что они перестанут чрезмерно завышать ставки по комбо-ипотеке.

Как заявил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута, ставки не должны превышать уровень, который устанавливает регулятор по среднерыночным значениям для ипотеки.

Кредитные учреждения начали искусственно замедлять выдачи жилищных займов. Например, утверждать дополнительную часть ссуды к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам — вплоть до 100%. В 2022 году начал действовать закон, по которому полная стоимость кредита по ипотеке не может превышать среднерыночный уровень более чем на треть. Эту цифру рассчитывает ЦБ на каждый квартал.

Сейчас действует мораторий на это правило — ЦБ ввел его до 31 марта 2025 года из-за резкого повышения ключевой ставки. В настоящее время регулятор не видит необходимости его продлевать, отметил Мамута, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что просроченная задолженность граждан России по ипотечным кредитам за 2024 год увеличилась на 63% — до 95 млрд руб.

Теги: банки, ЦБ РФ, ипотека, жилье, недвижимость


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