Инфляция в России превысила 10%

Инфляция в России достигла 10,11% в годовом выражении по сравнению с 10,07% неделей ранее.

Как следует из данных Министерства экономического развития, цены на продукты питания за неделю увеличились на 0,18%, на фрукты и овощи снизились на 0,5%. В целом продовольствие, за исключением плодоовощной продукции, подорожало на 0,24%.

Непродовольственные товары за неделю стали дороже на 0,04%, услуги — на 0,09%.

Тем временем, в России ожидаемый уровень инфляции в январе среди граждан вырос с 13,9 до 14%, тогда как наблюдаемый – с 15,9 до 16,4%.