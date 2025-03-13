Герасимов: Более 600 штурмовиков РФ прошли по трубе газопровода в Суджу

В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 штурмовиков России.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, их действия были героическими.

Бойцы преодолели внутри ее расстояние около 15 км, и вышли в глубину боевых порядков группировки Вооруженных сил Украины, отметил Герасимов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что войска России освободили более 86% территории Курской области, которую занимали Вооруженные силы Украины.