Герасимов: Освобождено более 86% занятой ВСУ территории Курской области

Войска России освободили более 86% территории Курской области, которую занимали Вооруженные силы Украины.

Как сообщил российскому президенту Владимиру Путину глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, в ходе наступательных действий освобождено более 1 тыс. 100 квадратных километров территории. По его словам, потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 67 тыс. 000 военных.

За последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта и 259 кв. км территории Курской области. Отмечается, что группировка вклинения Вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение. При этом на отдельных направления российские военные перешли государственную границу, и вышли в Сумскую область, сообщает ТАСС.

Ранее Герасимов проверил, как бойцы группировки "Курск" выбивают врага из Курской области.