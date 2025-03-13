Трамп: Конфликт на Украине закончится после прекращения огня и перемирия

Американский президент Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта вокруг Украины.

По его словам, вслед за установлением режима прекращения огня должно последовать полное перемирие. Как считает глава государства, конфликт после этого будет остановлен. Трамп указал, что президент Украины Владимир Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился.

Трамп отметил, что во время переговоров в Саудовской Аравии помимо перемирия на Украине обсуждался и территориальный вопрос.

Ранее сообщалось, что российская сторона, скорее всего, согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине, но попытается обеспечить максимально выгодные условия для Москвы. Российские официальные лица не обсуждали с американскими коллегами сделку, на которую дала согласие Украина на переговорах в Джидде.