"Сбер" и ВТБ запускают оплату покупок по QR-коду в Турции

"Сбер" и ВТБ анонсировали запуск оплаты покупок по QR-коду в Турции.

В ВТБ сообщили, что запустили такую возможность с 12 марта, клиенты начали оплачивать покупки в торговых центрах в разных городах Турции. Оплачивать покупки можно по всей стране, наведя камеру через "ВТБ Онлайн" на QR-код на чеке или терминале. Оплата происходит в рублях с последующей конвертацией в турецкие лиры. Комиссия за платежи не взимается. QR-коды, которые запустили в 2020 году, сейчас принимаются на 95% терминалов.

В "Сбере" сообщили, что проводят тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов. Полноценный запуск услуги запланирован на конец марта. Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где этот способ платежа поддерживается. Для совершения оплаты нужно открыть мобильное приложение "Сбера", отсканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж, сообщает Forbes.